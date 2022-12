Urgent à Tivaouane : Un corps sans vie en état de décomposition très avancée retrouvé à Sinou Khali

Un cas de mort suspecte est enregistré à Tivaouane. En effet, le corps sans vie, en état de décomposition, d’un jeune homme, a été trouvé à Ndindi Bali par des enfants.

Un corps sans vie a été découvert à Tivaouane précisément au quartier de Sinou Khali. Il a été tué et jeté dans un dépotoir d’ordures . Les sapeurs-pompiers et la police n’arrivaient pas à identifier la victime dont le corps commençait déjà à se décomposer. Les populations dénoncent le défaut d’éclairage public et son corollaire, l’insécurité.

La dépouille en état de décomposition très avancée a été retrouvée dans la décharge située entre le quartier Sinou Khali et Ndindy. Pour l’heure, on ignore l’identité de la victime et la cause du décès.

Cependant, selon notre source, la victime aurait été tuée et enterrée dans ladite décharge. Les limiers et les sapeurs-pompiers de la ville de Maodo sont sur place.

Nous y reviendrons…