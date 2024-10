Urgent! Attaqué à Koungheul : Malick Gackou annonce une plainte pour tentative d’assassinat

Partager Facebook

Le Grand Parti d’El Hadj Malick Gackou ne compte pas rester les bras croisés après l’attaque du corriger de la coalition Pastef à Koungheul. Laquelle a occasionné des blessures à son leader. En effet, dans un document rendu public hier, le Grand Parti a annoncé une plainte contre leurs agresseurs.

Après la radiographie à Kaffrine, le Président Malick Gackou a une fracture ouverte de l’avant-bras gauche, suite au jet de projectile sur la voiture du Premier ministre Ousmane Sonko, à Koungheul. «Le Grand Parti se réserve le droit de porter plainte dans les heures à venir pour tentative d’assassinat et exige l ‘ ouverture d ‘ une enquête afin que les commanditaires et les exécutants de ce plan de liquidation soient identifiés et sanctionnés sur le plan pénal et sur le plan civil», lit-on, en effet, dans le document.

Dans la foulée, la formation politique de Malick Gackou à condamné «fermement cette attaque qui a blessé d’authentiques démocrates à l’image de son Président Dr EL HADJI MALICK GAKOU et souhaite un prompt rétablissement à tous les concernés.

Le Grand Parti appelle tous les acteurs politiques à faire preuve de la plus grande retenue et réitère une fois de plus son appel constant à éviter toute nouvelle escalade et à privilégier le débat programmatique».