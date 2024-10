Urgent! Débat Public Avec Sonko: Amadou Ba accepte le défit d’Ousmane Sonko

Partager Facebook

Comme tout le monde l’attendait, Amadou Ba vient d’accepter le défi lancé par Ousmane Sonko. L’information a été donnée via une publication sur sa page Facebook. Dans ce post, le premier ministre invitait l’ex ministre des fiances à un débat publique.

Amadou Ba répond enfin à Ousmane Sonko. Le président de la coalition « Jamm Ak Njariñ » a accepter le defit du leader du Pastef et souhaite aussi se mesurer à l’actuel premier ministre dans un débat public. Il a fait l’annonce dans ses réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

Dans le post, il est clairement écrit: « Manifestement, j’ai vu juste en affirmant que Monsieur Ousmane Sonko éprouve une nostalgie sans doute légitime de ma modeste personne. Sa volonté de se mesurer ne me gêne aucunement. Aussi, j’accepte volontiers son invitation à un débat public et contradictoire. Nos équipes respectives pourraient se rencontrer pour déterminer les modalités pratiques. D’ici là, j’espère qu’il mettra à ma disposition les rapports qu’il a évoqués et rendra publics tous les échanges entre le Premier ministre que j’étais et les ministres concernés par les allégations, pour que l’on puisse discuter utilement de toutes les questions soulevées dans lesdits rapports. »

Au-delà des sujets qu’il propose, bien qu’il soit curieux qu’il délimite lui-même les sujets, le débat devra porter sur tous les aspects de la vie de notre nation (économie, finances publiques, pouvoir d’achat, emploi, libertés publiques, institutions, justice, ressources naturelles, inondations, éducation, santé, sécurité, diplomatie, etc.).

Soucieux des solutions aux problèmes de notre peuple, je ne peux que me réjouir que la politique soit une confrontation d’idées.