Urgent! Décès de Didier Roustan, le journaliste-romantique

Le journaliste Didier Roustan, ancienne grande voix de Téléfoot et chroniqueur à la Chaîne L’Equipe, est décédé à l’âge de 66 ans.

Âgé de 66 ans, Didier Roustan, figure de la chaîne L’Equipe depuis 1999, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi après plusieurs semaines de lutte contre la maladie », a annoncé L’Equipe mercredi sur son site. Le natif de Brazzaville (Congo), qui avait grandi à Cannes, a marqué plusieurs générations de téléspectateurs fans de ballon rond.

Adepte des chemises bariolées et des maillots de foot, Roustan avait un style à part, inimitable, parsemant ses interventions de références culturelles ou historiques et d’envolées lyriques, avec un prisme prononcé pour l’Amérique du sud et plus particulièrement l’Argentine.

Un parcours hors des sentiers battus qui l’avait amené à créer en 1995 le syndicat mondial des joueurs (AIFP) avec la légende albiceleste Diego Maradona, son idole. Roustan avait débuté sa carrière à l’âge de 19 ans sur TF1, commentant son premier match de l’équipe de France à seulement 21 ans avant de devenir très rapidement un pilier de l’émission-culte Téléfoot dont il avait été le présentateur entre 1986 et 1989. Il a ensuite travaillé pour Canal+, effectuant des reportages grand format sur tous les sports.

Le décès de Didier Roustan a suscité une vague d’émotions au sein du monde du football et des médias. Passionné du foot et amoureux du football sud-américain, le journaliste Didier Roustan s’est éteint ce mercredi, à l’âge de 66 ans.

L’ancien présentateur du magazine Téléfoot dans les années 1980 laisse derrière lui une carrière de journaliste bien remplie, une gouaille inimitable et une gentillesse rare.