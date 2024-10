Urgent! Déclaration Politique: Dethie Fall  » je démissionne de la coalition « SAM SA KADDU »

Partager Facebook

Le responsable Politique Dethie Fall a fait une déclaration sur la situation politique du Sénégal aprés avoir observer un retrait durant les trois dernières années dans les combats politiques qu’il a mené avec toute la coalition. Dans sa déclaration, il a annoncé son retrait dans la coalition « Sam Sa Kaddu » voire sa démission politique.

Aprés avoir observer un retrait sur la scène politique depuis trois (03) ans déjà, et sa rencontre lundi soir, avec Ousmane Sonko, tête de liste du parti Pastef, Dethie FALL a fait face à la presse ce Mercredi. Dans sa déclaration, il a annoncé qu’ il avait décidé de se retirer de la politique pour un moment. « J’ai décidé de me désister de la coalition « Sam Sa Kaddu » et j’engage le parti et ses membres à faire une translation vers les comités électoraux mis en place par Pastef » pour les législations législatives du 17 novembre 2024.

Lors de son intervention, Déthié Fall a expliqué que sa décision de quitter la coalition « Samm Sa Kaddu » a été mûrement réfléchie et résulte de discussions approfondies avec Ousmane Sonko. « Après avoir discuté avec Ousmane Sonko, j’ai décidé de me désister de la coalition Samm Sa Kaddu et de rejoindre Pastef. J’engage tout le parti, toute la coalition, tous les sympathisants, » a déclaré Déthié Fall, soulignant la nature collective de ce choix.

A l’occasion, il est revenu sur la polémique concernant sa rencontre avec Ousmane SONKO. Il a rappelé que cela fait prés de 6 mois que lui et Ousmane SONKO n’ont pas eu de contact avec Ousmane SONKO, ni avec l’actuel président de la République. Toutefois, il a reçu des délégations qui sont venus le voir avec l’approche des élections législatives.

Des lors, Dethie FALL a expliqué qu’il est primordial que son parti s’engage dans une coalition mais pour le moment, il décide de continuer son combat de patriotes en appelant ces militants à s’engager pour une victoire de la liste aux prochaines élections législatives.