Urgent! Environnement: Le cyclone « Chido » frappe violemment Mayotte

Le cyclone tropical a traversé le sud-est de l’océan Indien, affectant également les îles voisines des Comores et de Madagascar. Mayotte se trouvait directement sur la trajectoire du cyclone. Le préfet de Mayotte a déclaré qu’il s’agissait du pire cyclone à avoir frappé l’archipel depuis 90 ans.

Des rapports font état de dégâts considérables à Mayotte après qu’un cyclone centenaire a ravagé l’archipel français samedi, infligeant des ravages qu’un habitant a comparés à une bombe atomique, avec des centaines, voire des milliers de victimes redoutées. « La situation est catastrophique, apocalyptique », a déclaré Bruno Garcia, propriétaire de l’hôtel Caribou à Mamoudzou, la capitale de Mayotte, à la chaîne BFMTV, filiale de CNN. « Nous avons tout perdu. L’hôtel est complètement détruit », a déclaré M. Garcia. « Il ne reste plus rien. C’est comme si une bombe atomique était tombée sur Mayotte. »

Mayotte se situe dans l’océan Indien, au large de la côte est de l’Afrique, juste à l’ouest de Madagascar. Composée de deux îles principales, sa superficie est environ deux fois supérieure à celle de Washington DC.

Le cyclone Chido, de catégorie 4, a ravagé le sud-ouest de l’océan Indien ce week-end, impactant le nord de Madagascar avant de s’intensifier rapidement et de frapper Mayotte avec des vents dépassant les 220 kilomètres par heure, selon les services météorologiques français. Il s’agit de la tempête la plus forte à avoir frappé les îles depuis plus de 90 ans, a déclaré Météo-France. Chido a ensuite continué vers le nord du Mozambique où il a continué à causer des dégâts, bien que la tempête se soit désormais affaiblie.

Le cyclone le pire à avoir frappé ce territoire d’un peu plus de 300 000 habitants depuis au moins 90 ans – a rasé des quartiers, détruit des réseaux électriques, détruit des hôpitaux et des écoles et endommagé la tour de contrôle de l’aéroport.