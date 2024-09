Urgent! Gabon: Ali Bongo confirme son « renoncement définitif » à la Politique

Partager Facebook

L’ex-président gabonais Ali Bongo, déposé en août par une junte militaire, a annoncé « son renoncement définitif » à la politique en demandant, dans un appel transmis à la presse, clémence pour sa famille victime, selon lui, de « violences » et « tortures ».

Dans une lettre envoyée au peuple gabonais et diffusée ce 18 septembre 2024 par les médias locaux, l’ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé son retrait définitif de la vie politique du pays.

« Je tiens à réaffirmer mon retrait de la vie politique et le renoncement définitif à toute ambition nationale (….) je ne souhaiterai jamais constituer, pour le Gabon, un risque de menace, de trouble et de déstabilisation », dit-il, dans un texte transmis dans la nuit de mercredi à jeudi par son avocate gabonaise Gisèle Eyue Bekale.

« J’en appelle à l’apaisement, à l’arrêt des violences et des tortures intentées contre ma famille, plus particulièrement mon épouse Sylvia et mon fils Noureddin et à leur libération, car depuis trop longtemps désormais emprisonnés pour des faits dont ils n’ont pas été reconnus coupables », ajoute-t-il. Après des mois de silence, l’ex-chef de l’Etat âgé de 65 ans reconnaît les « insuffisances » de sa gestion politique, en « assume seul la responsabilité, tant sur le plan social que s’agissant du fonctionnement de nos institutions » et appelle son pays « à renoncer à la vengeance ». « Moi-même, je demeure non libre de mes déplacements et soumis à surveillance quotidienne. Mes visites dépendent de l’autorisation des militaires. Isolé du monde extérieur sans communications, sans nouvelles de ma famille », affirme son texte écrit en français.

Depuis le coup d’État du 30 août 2023 qui a mis fin à 55 ans de dynastie familiale, l’ex-président vit dans sa résidence privée de Libreville, « libre de quitter le pays » selon le gouvernement. L’ancienne première dame, 61 ans, et son fils de 32 ans sont détenus à la prison centrale de Libreville. Ils ont été « inculpés pour des faits d’une extrême gravité », selon le pouvoir, Noureddin Bongo notamment pour « corruption » et « détournements de fonds publics », Sylvia Bongo pour « blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux ».

Le nouveau pouvoir, incarné par le général Brice Oligui Nguema, les accuse d’avoir accaparé le pouvoir et massivement détourné des fonds publics en manipulant le chef d’État affaibli depuis 2018 par un grave accident vasculaire cérébral (AVC). Depuis leur arrestation, le gouvernement de transition du général Oligui n’a partagé que de maigres informations sur leur état ou sur l’avancée de l’enquête.

Les avocats français des Bongo ont déposé en Mai à Paris une plainte avec constitution de partie civile pour « arrestation illégale » et « séquestration aggravée par des actes de tortures et de barbarie ». Une première plainte déposée en France avait été classée sans suite en octobre 2023. Pour le pouvoir, il s’agit de « dénonciations calomnieuses et mensongères ».

Ali Bongo Ondimba fait cette sortie plus d’un an après le coup d’État militaire qui a mis fin à son mandat présidentiel le 30 août 2023. Ayant passé 14 ans au pouvoir, l’ancien président se retire donc de la scène politique, tout en souhaitant que l’avenir du Gabon soit construit sur la paix et la cohésion nationale. Notamment avec le prochain président de la République, qui sera élu l’année prochaine.