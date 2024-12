Urgent! Justice: Air Sénégal cité dans une affaire d’escroquerie

Partager Facebook

Le tribunal de Première instance de Kaloum, à Conakry, en Guinée, a condamné Air Sénégal, ce mercredi 4 décembre. Il est demandé à la compagnie sénégalaise de payer 1850 dollars (1,1 million F Cfa), au titre du principal, et 15 millions de francs guinéens (1,07 million F Cfa), pour la réparation, à Mohamed Bangoura, un homme d’affaires guinéen qui avait porté plainte pour escroquerie et abus de confiance.

Bangoura reprochait à Air Sénégal d’avoir annulé son vol pour les États-Unis sans l’avoir averti, lui causant ainsi d’énormes préjudices, selon sa déposition. Si la compagnie a été condamnée au civil, elle a été acquittée pour l’action publique pour «délit non constitué», rapporte la source. Même si, à la barre, le représentant d’Air Sénégal en Guinée, Mouhamadou Moustapha Mbaye, n’avait pas reconnu les faits d’abus de confiance et d’escroquerie, la compagnie a été condamnée sur l’action civile au paiement de 1850 dollars au plaignant à titre principal et de 15 millions de francs guinéens pour la réparation. Cependant, sur l’action publique, Air Sénégal a été acquittée pour « délit non constitué »

Sur l’action civile, le Tribunal a débouté la compagnie. « Le tribunal reçoit Mohamed Bangoura en son action de constitution de partie civile, dit du bien-fondé. En conséquence, condamne l’agence de la Compagnie Air Sénégal au paiement en faveur de Mohamed Bangoura des sommes de 1850 dollars à titre principal et de 15 millions de francs guinéens pour la réparation de toute cause de préjudice. Déboute l’agence de la Compagnie Air Sénégal de sa demande reconventionnelle. Met les frais et dépens à la charge du trésor public », a prononcé le juge.

Pour rappel, Mohamed Bangoura, citoyen guinéen, poursuivait la compagnie aérienne Air Sénégal au tribunal de première instance de Kaloum pour escroquerie et abus de confiance. Le différend est né de l’annulation d’un vol d’Air Sénégal à destination des États-Unis d’Amérique, sans que le client Mohamed Bangoura soit alerté. À l’audience, en sa qualité de partie civile, il avait réclamé la somme de 500 millions de francs guinéens. Air Sénégal réclamait aussi le même montant à Mohamed Bangoura à cause des préjudices liés à la médiatisation du dossier, arguant que ce dossier est une affaire civile et non pénale.