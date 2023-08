Urgent! Justice: Juan Branco obtient la liberté provisoire

Coup de théâtre ! Juan Branco est libre ! L’avocat Franco-espagnol a été inculpé par le juge d’instruction Mamadou Seck ce matin, confie Me Abdy Nar Ndiaye à Seneweb.

Toutefois, Me Branco a bénéficié d’une liberté provisoire. Il est actuellement dans les locaux de la Brigade des Affaires Générales ( BAG).

L’avocat Franco-espagnol a gardé le silence devant le juge d’instruction du deuxième cabinet selon des sources de Seneweb. Concernant les accusations portées sur Me Juan Branco, Me Binsard estime qu’ aucun « avocat ne devrait être inquiété en raison de l’exercice de sa profession, où qu’il se trouve dans le monde, qui que soit son client, et quel que soit le système de défense choisi. »