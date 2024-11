Urgent! Justice: Le célèbre avocat Me Malal Barry suspendu par l’Ordre des avocats

Partager Facebook

L’avocat Me Malal Barry est suspendu de l’exercice de sa profession, du moins jusqu’à ce que l’Ordre des avocats lui en donne l’autorisation. Cette suspension fait suite aux nombreuses plaintes déposées à son encontre, tant devant le juge pénal que devant le bâtonnier. Il risque même la radiation de l’Ordre.

Me Malal Barry a été suspendu par l’Ordre des avocats, qui lui interdit d’exercer sa profession jusqu’à nouvel ordre. Cette décision, émise par le bureau de l’Ordre, est la conséquence de nombreuses plaintes déposées contre lui par ses clients, aussi bien devant le juge pénal que devant le bâtonnier.

Me Barry pourrait même faire face à une radiation définitive si ces accusations sont confirmées, indique la source. En effet, l’avocat fait l’objet de plusieurs plaintes de la part de ses clients, qui se sont plaints de son attitude vis-à-vis de la gestion de leurs dossiers. Autrement, certains clients ont dénoncé l’attitude de Me Barry concernant le paiement de ses honoraires. Ils affirment qu’après avoir payé, il n’a ni traité leurs affaires comme convenu, ni restitué les fonds. C’est le cas de Timbo Barry, un Guinéen résidant aux États-Unis, pour qui Me Barry devait acheter une villa. Ce dernier accuse l’avocat de l’avoir escroqué à hauteur de 41,5 millions de francs CFA. Timbo Barry a déposé une plainte contre Me Barry auprès de la Division des Investigations Criminelles (DIC), tout en saisissant également le bâtonnier pour dénoncer son comportement.

Parallèlement, Me Barry a été cité dans une autre affaire similaire, dans laquelle la partie civile, Alpha Amadou Diallo, l’accuse, en complicité avec la notaire Aïssatou Guèye Diagne et Mansour Ndiaye, de l’avoir escroqué à hauteur de 672 millions de francs CFA. Cette affaire a été portée devant le juge correctionnel.

En l’absence de Me Barry, c’est le bâtonnier et son équipe qui ont pris la décision de suspendre l’avocat. Des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait quitté le pays pour une période prolongée. Quoi qu’il en soit, Timbo Barry, son client, semble convaincu que l’avocat est hors du pays et a même diffusé sur les réseaux sociaux un avis de recherche.