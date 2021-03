URGENT! : l’Arabie saoudite propose un cessez-le-feu aux rebelles houthis au Yemen

Tribesmen loyal to the Houthi rebels chant slogans as they hold their weapons during a gathering aimed at mobilizing more fighters for the Houthi movement in Sanaa, Yemen, Tuesday, Feb. 25, 2020. (AP Photo/Hani Mohammed)

L'Arabie saoudite a proposé ce lundi 22 mars un cessez-le-feu «global» pour mettre fin au conflit dévastateur au Yémen, qui oppose depuis plus de six ans les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, aux forces du gouvernement, appuyées par une coalition menée par Riyad. Le royaume, qui intervient militairement au Yémen depuis 2015, a fait plusieurs propositions dont «un cessez-le-feu global dans tout le pays sous la supervision des Nations unies», a annoncé le gouvernement saoudien dans un communiqué. L'offensive sur Marib avait commencé l'année dernière, elle s'était arrêtée pendant un certain temps et a repris depuis un mois. Les Houthis sont actuellement à 15 kilomètres de la ville de Marib. Ils se trouvent sur un terrain relativement ouvert, sans montagnes, sans endroits pour se protéger. La seule chose qui les empêche d'avancer plus sur Marib sont les frappes aériennes de la coalition menées par l'Arabie saoudite. Il faut savoir que selon des vidéos que j'ai vues, certaines troupes du gouvernement yéménite défendent Marib sans être armés, en conduisant tout simplement des voitures contre les rebelles. Si Marib tombe entre les mains des Houthis, ce qui est tout à fait possible, ce serait une transformation fondamentale de la guerre.

