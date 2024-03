Urgent! Lutte : Jambars Productions ficelle le choc Modou Lo/Siteu

Partager Facebook

Le roi des Arènes, Modou Lo, a enfin trouvé un adversaire pour son prochain combat. Le choc entre Modou Lo et Situé a été ficelé par la structure Jambars Productions, ce jeudi 7 mars 2024.

L’opposition entre le roc des Parcelles Assainies et le phénomène de Lansar va avoir lieu. Le combat a été ficelé par Jambars Productions, et les contrats ont été signés ce jeudi par Mansour Ba sous la présence de Max Mbargane et Ass Cissé, les managers respectifs de Siteu et Modou Lô.

Ce plateau royal va avoir lieu au mois de novembre prochain. Après ses deux retentissants succès sur les Pikinois, Eumeu Sène et Boy Niang, le roi des Arènes sera défié par le phénomène de Lansar, qui sortait d’une défaite devant Lac de Guiers 2.

Alors que beaucoup de férus de lutte sénégalaise plébiscitaient le choc Modou Lo/Tapha Tine, le Parcellois a préféré tendre la main aux jeunes leaders désireux se feraient un chemin dans la cour des grands.