Urgent ! Nécrologie : Rappel à Dieu de Magatte Thiam, ancien ministre et responsable du PIT

L’ ancien ministre et responsable du PIT, Maguette Thiam n’est plus. Il est décédé et l’information a été donnée par le secrétariat général du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT) dans un post sur les réseaux sociaux.

Maguette Thiam, ancien ministre de l’Intégration africaine et personnalité importante de la gauche sénégalaise, est décédé ce dimanche, a annoncé le secrétariat du Parti de l’indépendance et du travail (PIT).

Magatte Thiam, une grande perte

« Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre Grand Camarade Magatte Thiam du Parti de l’Indépendance et du Travail du Sénégal. C’est une grande perte pour le Parti, le Sénégal et, en particulier, sa Famille. Qu’il repose en Paix et qu’Allah l’accueille en son Paradis. Nous vous transmettrons dès que possible les informations concernant les obsèques. Nous présentons toutes nos condoléances aux camarades, amis et membres de sa famille », est le message intégral.

Ancien ministre sous Abdou Diouf

Universitaire, syndicaliste, Magatte Thiam a été un des éminents dirigeants du PIT aux côtés des feus Amath Dansokho, Ibrahima Sène, entres autres.

Avec eux, il rejoint en 1993 le gouvernement du président Abdou Diouf, pour être Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Intégration économique africaine. Il remplacera ensuite Amath Dansokho comme secrétaire général de la formation de la gauche sénégalaise aujourd’hui dirigée par l’ancien ministre Samba Sy.

Toute la rédaction de Rewmi présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à toute la nation Sénégalaise