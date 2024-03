Urgent! Présidentielle 2024: Le PDS officialise son soutien à Bassirou Diomaye Faye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le PDS officialise son soutien à Bassirou Diomaye Faye et à la coalition « Diomaye Président » pour présidentielle du 24 mars 2024, à travers un communiqué que nous partageons ci-dessous.

Dans un communiqué reçu ce vendredi, le parti démocratique sénégalais a indiqué qu’il soutient le candidat Bassirou Diomaye Faye pour .Pour rappel, la candidature de Karim Wade avait été invalidée par le Conseil constitutionnel, une décision qui avait motivé le parti de Wade à diligenter une commission d’enquête parlementaire relativement au soupçon de corruption qu’il portait à l’encontre de juges. Mais au final et nonobstant la tentative du président de la République d’entériner les conclusions du dialogue national pour la reprise du processus électoral, le Conseil constitutionnel a appelé au respect de la Constitution.

Publicités

Le texte porte la signature du secrétaire général, l’ex-Président Abdoulaye Wade, et fait suite à un tweet de son fils Karim informant de contacts avec Bassirou Diomaye Faye pour solliciter le soutien des libéraux. La décision de notre Secrétaire Général National de soutenir la Coalition Diomaye Président va au-delà d’un choix politique. Elle est un engagement pour la protection de nos libertés, de nos droits, de notre dignité en tant que Sénégalais. C’est un appel à l’unité pour la défense de nos valeurs les plus chères et pour l’avenir de notre pays.

Dans cet esprit, je lance un appel vibrant à tous les comités électoraux, de la Coalition Karim 2024 sur l’ensemble du territoire national et dans la diaspora, à travailler étroitement avec les comités électoraux de la Coalition Diomaye Président.

Notre objectif commun est de sécuriser le vote de chaque Sénégalais et de mettre en échec le plan de fraude massive orchestré par le candidat Amadou Ba qui est déterminé à voler l’élection au premier tour à tout prix. Cette action collective est essentielle pour assurer la transparence du scrutin et la fiabilité des résultats, garantissant ainsi que la volonté du peuple sénégalais sera respectée.