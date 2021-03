Urgent: Sonko arrêté et acheminé à la section de recherche pour trouble à l’ordre public.

Ousmane Sonko a été interpellé pour trouble à l’ordre public. Il a été acheminé à la section de recherches de la gendarmerie.

Ousmane Sonko a été arrêté pour trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée. L’information a été confirmée par son avocat Me Bamba Cissé: “Oui je je confirme que Sonko a été arrêté pour participation à une manifestation non autorisée et trouble à l’ordre public. Il est conduit à la Section de recherche.”

«J’ai raccroché avec lui il y a un instant. Ils ont évacué tout ce qui est sa garde rapprochée. Ils ont fait partir tout le monde. Il est avec son avocat apparemment. Ils étaient en train de vérifier si son chauffeur est encore avec lui ou s’il est évacué. Ils ont blessé des personnes qu’ils ont amenées à des endroits différents. Il y a même un cameramen qui aurait », avait pourtant déclaré son avocat, Me Ciré Clédor Ly, il y a peu.