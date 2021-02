Covid: Des VIP vaccinés alors qu’ils ne sont pas cibles prioritaires

Les VIP constituent-ils les cibles prioritaires de la campagne de vaccination? Il y a lieu de se poser cette question. Depuis le lancement de la vaccination contre la covid-19, on ne voit que les autorités qui se font vacciner alors qu’elles ne figurent pas dans la dans la riposte contre la pandémie. Le chef de l’Etat avait demandé la transparence dans la gestion des vaccins. Au lieu de vacciner le troisième âge, le personnel de santé et les personnes vivant avec des comorbidités, ce sont les VIP qui en bénéficient. Elles doivent certes donner l’exemple, mais deux personnes suffisent. En tout cas, c’est tout simplement une injustice sociale. En plus, il n’y a pas assez de doses de vaccin.