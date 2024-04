Vague de chaleur à Dakar: La population se réfugie à la plage

Partager Facebook

En cet été, surtout avec cette chaleur, beaucoup sont les jeunes qui empruntent le chemin de la plage, à Dakar, il fait très chaud, certaines plages sont « inondées » de monde comme celle de la BCEAO se trouvant à Yoff.

Très prisée des surfeurs mais également des jeunes, cette immense plage fera le bonheur de beaucoup de ces derniers en cette période de chaleur. Et pourtant, l’Anacim en avait fait état. Cette variation climatique crée un effet de chaleur, poussant les jeunes et les personnes du 3ième âge à arpenter les rues, à la recherche de fraîcheur : direction la plage. Sur place, il est bien possible de savourer un bon poisson grillé au niveau des gargotes éparpillées. D’autres préfèrent tranquillement louer un transat ou une natte à même le sol, à l’ombre.

L’eau est généralement magnifique et propre. Nafi et sa bande rencontrée sur les lieux disent avoir fait le déplacement histoire prendre l’air et d’en profiter : “ La plage de la BCEAO fait tout de même partie de l’un des plus beaux de Dakar. La mer est très calme, quasiment sans aucune vague, ce qui est plutôt agréable et rare à Dakar. Avec mes amies nous sommes venues pour prendre l’air vu qu’il fait chaud ces temps-ci. Nous nous attendions à trouver tout ce monde ici avec cette forte chaleur on se croirait en plein été “

Badou un jeune garçon est d’avis qu’avec cette chaleur en plein mois d’avril, venir à la plage, il n’y rien de mieux. Lui et ses amis ont loué des nattes et des transats pour 1000 FCFA environ, et passé la journée entre amis, en sirotant des boissons bien fraîches et en respirant l’air frais que dégage la mer. « L’eau est propre et très belle et l’on peut profiter d’une superbe vue.

La plage idéale pour une séance bronzage au calme. Même si la chaleur est toujours présente nous passons une agréable journée ensoleillée entre potes », a-t-il déclaré, tout en sourire. Toujours à la plage BCEAO nous rencontrons Astou qui est venus pour passer le temps n’ayant pas de cours aujourd’hui : “ Les jeudis c’est notre jour de repos, étant étudiante dans le privé, il n’est guère facile d’avoir le temps libre, donc si nous en avons l’occasion nous en profitons pour sortir comme aller à la plage surtout avec cette chaleur se rendre en mer est la meilleure des destinations », a dit l’étudiante. Bien que l’on soit bien loin des vacances scolaires, d’aucuns anticipent juste trouver de la fraîcheur.

FATOU BA