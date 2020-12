Vente de gadgets alcoolisés pour enfants : Un commerçant arrêté

Un commerçant établi à Dakar, a été arrêté hier en possession de jouets et gadgets pour enfant contenant un liquide sucré et alcoolisé. Il a été interpellé par les agents de la Direction du commerce intérieur. Son arrestation est survenue après une alerte lancée sur les réseaux sociaux à travers une vidéo largement partagée par les internautes. Un homme y racontait que son enfant s’était endormi après avoir bu le liquide qui sentait de l’alcool. Suite à cela, les laboratoires affiliés au ministère du Commerce ont procédé à l’analyse de ces gadgets et du liquide qu’ils contiennent. Les résultats ont montré effectivement que le liquide avait un goût fruité apparenté à de l’alcool. Quant au commerçant, il soutient avoir acheté ces jouets livrés par une voiture devant sa boutique sans facture d’achat. Il sera déféré devant le Procureur de la République prochainement. Les services du ministère du commerce procèdent actuellement à la récupération des gadgets déjà distribués à Dakar et à Mbour.