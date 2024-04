Vente de produits prohibés à Thiés: Associations consuméristes et personnel de santé alertent 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À Thiès, une importante saisie de produits impropres à la consommation qui font des ravages a été opérée par le service régional d’hygiène. Plusieurs enfants sont tombés malades et cela pose véritablement un problème de santé publique. Les associations de consommateurs et le personnel de santé de Thiès alertent. Les éléments de la sous brigade d’hygiène de Thiès ont procédé à des opérations sur le terrain. Au total dix neuf tonnes de produits périmés ont été saisis et incinérés.

« La consommation de ces produits impropres, c’est vraiment un grand problème de santé publique. Donc l’OMS parlent de pratiquement 600 millions de personnes qui sont affectées par la consommation de produits impropres. L’OMS parle aussi de pratiquement de 400 mille personnes qui meurent dans l’année suite à la consommation de ces produits périmés.

Donc, c’est plus de 30% des enfants qui sont touchés par la consommation de ces produits et pratiquement 200 maladies qui sont liées à ces produits », a indiqué le Capitaine Idrissa Ndiaye, chef du service régional de la brigade d’hygiène de Thiès. Selon les associations consuméristes qui ont fait le constat dans certains rayons, il y a des produits qui ont atteint leur date limite de consommation. « Il faudrait que les plus hautes autorités prennent conscience que 80% des enfants sont malades, du fait d’une mauvaise alimentation de produits périmés et même les grande personnes ne sont pas épargnées.

C’est cela la triste réalité. Nous alertons régulièrement et nous nous félicitons de la collaboration », a expliqué Siré Ballé Diallo, le Président de l’antenne régionale de SOS consommateur.

MADA NDIAYE