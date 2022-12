Vente en Ligne ou E-commerce : Les dessous d’un commerce en plein envol

La vente en ligne ou encore le E-commerce connaît actuellement un essor considérable. De plus en plus, des jeunes ou même des personnes moins jeunes se lancent dans le secteur du commerce en ligne pour se faire de l’argent. Même si certains vendeurs en ligne s’en sortent bien en réussissant à écouler leurs produits, il existe par contre de nombreux clients qui expriment parfois leurs regrets suite à la livraison d’un produit commandé en ligne. En tout cas, pour certains, les sites de vente en ligne sont de véritables arnaqueurs.

Il est devenu difficile voire impossible de défiler sur les réseaux sociaux sans voir un site de vente en ligne ou des personnes qui font la promotion de leurs produits. Le E-commerce est de nos jours un secteur très courtisé. C’est plus facile pour certains de faire une commande en ligne qui leur sera livrée que de se déplacer pour aller acheter des produits dans les magasins. Comprenant ce fait, beaucoup de vendeurs ont maintenant tendance à digitaliser leur commerce pour élargir leurs zones d’influence. Mais qu’en est-il réellement de ce secteur devenu un symbole dans le commerce ? Des personnes victimes de l’arnaque des sites de vente en ligne nous livrent leurs témoignages.

Témoignages des victimes arnaquées par les sites de vente en ligne

Aminata Seck, âgé de 23 ans et étudiante en licence 3 à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, a été victime d’arnaque après avoir commandé un téléphone sur un site de vente en ligne. « J’avais commandé un téléphone portable de marque Samsung sur un site de vente que j’ai vu sur Facebook. Ils ont publié les téléphones sur leur site en y mettant leurs prix sans possibilité de marchander. Quand j’ai vu la publication, je suis tombée sous le charme de l’un des téléphones publiés. C’est ainsi que j’ai appelé sur le numéro pour leur faire part de ma volonté d’acheter le téléphone. Ils m’ont demandé mon adresse et tout pour me le livrer le même jour, mais je devais d’abord verser la moitié du prix du téléphone. Chose que j’ai faite par naïveté. Je n’ai jamais reçu le téléphone. Pire, le numéro ne fonctionne plus, le site non plus. C’étaient des arnaqueurs et ils ont réussi leur coup avec moi malheureusement. Il faut surtout faire très attention avec ces sites de vente en ligne », alerte la jeune étudiante. Il est en tout cas fréquent de voir des personnes afficher leur déception après réception d’un article commandé en ligne. Nombreux sont les gens qui profitent de l’expansion du commerce en ligne pour arnaquer les clients avec de faux produits ou même des produits inexistants. Beaucoup de personnes aujourd’hui reçoivent un produit de mauvaise qualité alors qu’elles pensaient commander la bonne qualité.

C’est le cas de ce jeune homme du nom de Ndiaga Thiam à qui on a livré des lunettes de mauvaise qualité alors qu’il avait commandé des lunettes en photo Gray. « Comme j’ai la flemme d’aller au marché tout le temps pour chercher des articles, je me contente des vendeurs en ligne. Parfois on est satisfait du produit livré, d’autres fois non. Certains sont vraiment loyaux dans leur commerce mais d’autres sont des menteurs, à la limite des arnaqueurs, si je peux me le permettre. J’ai une fois été victime des tromperies des vendeurs en ligne. Comme j’ai des difficultés à bien voir la journée, j’ai pensé à acheter des lunettes Photo Gray anti-reflet pour soigner ma vision. Après avoir fait ma commande, à ma grande surprise, on m’a livré des lunettes qui, non seulement, ne sont pas des photo gray mais sont de mauvaise qualité, alors que sur la photo affichée en ligne, on voit de jolies lunettes avec de la qualité. Depuis, je fais très attention quand je commande des articles en ligne », déclare le jeune homme. Il est donc clair que certains sites en ligne ne sont que des moyens d’arnaque. Mais à côté de ces personnes qui profitent de l’envol du commerce en ligne pour arnaquer les gens, il y a certains qui en ont fait un véritable business tout en restant dans la légalité.

Les explications détaillées d’un vendeur en ligne sur sa technique de vente

La vente en ligne ne peut pas se faire sans une certaine méthode. Il faut avoir une technique pour s’en sortir car le secteur est aujourd’hui trop polarisé. C’est pour cette raison que Mamadou Gueye, vendeur de vêtements âgé de 33 ans a bien défini une stratégie pour donner une visibilité à son business. « Je vends des vêtements depuis mes 22 ans. Au début, je ne faisais pas de vente en ligne mais maintenant, ça me permet d’écouler rapidement ma marchandise. J’ai d’abord créé une page Facebook que j’ai réussi à booster et qui compte aujourd’hui des milliers d’abonnés. Ensuite, j’ai commencé petit à petit à publier des marchandises, notamment des habits sur la page. C’est au bout de quelques mois que les gens ont commencé vraiment à s’intéresser aux marchandises et certains ont commencé à me contacter directement puisque je laisse toujours mon numéro sur la page. C’est ainsi que j’ai commencé à me faire une clientèle sur les réseaux sociaux. Certains articles, je les poste sur WhatsApp uniquement et là-bas aussi, je reçois beaucoup de messages de la part de personnes désireuses d’acheter mes produits. En tout cas, je m’en sors bien et je ne cherche jamais à truander qui que ce soit. Je demande toujours à mes clients de me payer entièrement après livraison car c’est plus sécurisé pour eux. En tout cas, il faut toujours rester honnête », conseille le jeune commerçant.

La vente en ligne reste de nos jours un commerce qui profite à beaucoup de jeunes. Avec le manque de temps, nombreuses sont les personnes qui ne font plus le déplacement pour acheter certaines choses mais le font à travers les sites de vente en ligne. Dès lors, il devient urgent de réguler ce secteur pour réduire les dégâts causés par des malfaiteurs qui en profitent pour régler leurs affaires.

EL HADJI MODY DIOP (STAGIAIRE)