Verdict des Législatives 2022: L’ELAN de solidarité des maires sortants de BBY à Macky…

La contribution nette et efficace des Maires sortants dans ce travail a permis d’obtenir l’engagement et la fidélité des militants dans plusieurs départements du Sénégal qui nous ont permis de gagner cette bataille. Sur ce, l’ELAN des Maires sortants de BBY adresse ses remerciements à M. le Président de la Coalition BBY son Excellence Macky Sall pour la disponibilité et l’écoute attentive à notre endroit qui nous ont permis un échange franc et productif qui ont conduit à ces résultats satisfaisants. Il réaffirme son engagement, sa fidélité sans faille et sa disponibilité à l’accompagner pour la poursuite des réformes structurelles afin de mieux répondre aux aspirations légitimes des populations dans un Sénégal de paix et de stabilité », ont laissé entendre M. Ibrahima Djité, Bouna Koita et Cie.