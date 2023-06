A demonstrator holds up a Senegalese flag during protests against the arrest of opposition leader and former presidential candidate Ousmane Sonko in Dakar, Senegal, Friday, March 5, 2021. Days of violent protests in Senegal have killed at least one person, local reports say, as young people take to the streets nationwide in support of the main opposition leader who was detained Wednesday. (AP Photo/Leo Correa)

verdict du procès Adji Sarr/Ousmane Sonko : Les manifestations s'intensifient Des manifestations ont été dans la capitale dakaroise et certaines localités du pays depuis que le verdict est tombé dans l'affaire Sweet Beauty. A l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar. La tension est tendue où des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et les étudiants. Des manifestations ont été aussi notées à Colobane, Grand-Médine, Parcelles-Assainies, Libertéé-6, Dieuppeul, Guédiawaye, Pikine, Keur Massar, entre autres. C'est le même décor à l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis. Dans ce temple du savoir, les étudiants voulaient rallier le centre-ville mais il fallait compter avec la détermination des forces de l'ordre armées jusqu'aux dents. A Ziguinchor, fief du leader de Pastef, Ousmane Sonko, des affrontements ont été signalés avec des jeunes qui se disent déterminés à rallier le centre-ville. C'est ainsi que plusieurs commerçants ont fermé leurs boutiques. A Kaolack et à Mbour, des jeunes sont aussi sortis pour manifester afin de d'apporter leur soutien à Ousmane Sonko

