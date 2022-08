Vérité sur la victoire de BBY à Lat Mingué (Kaolack)…Par Biram Diagne*

Après les élections législatives, il est de notre impérieux devoir de remercier vivement toutes les militantes et tous les militants de la Commune de Lat Mingué qui ont bravement mouillé le maillot et ont fait preuve d’un engagement jamais pris à défaut pour le triomphe de notre grande Coalition électorale, le Benno Bokk Yaakaar. Ils nous ont, sans conteste, permis d’apporter un soutien indéfectible au Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall. Ce résultat au niveau la Commune de Lat Mingué a été possible que grâce à l’implication de tous les acteurs à la base qui ont bataillé ferme à côté de notre intrépide leader, le Docteur Boubacar SY. L’apport du Maire le Dr Macoumba Diouf et les partis alliés ( PS, AFP, RP, Nida, Rewmi,LDR/ Yessal, Daan Dolé, UPN, pour ne citer que ceux-là) pour l’aboutissement de cette large victoire a été très déterminant. Le rôle pivot joué par le Coordonnateur départemental, en l’occurrence, Papa Mademba Bitèye et le Président sortant du Conseil départemental, M.Baba Ndiaye, est aussi à saluer. Ils sont été tous à la hauteur du défi. Ils ont battu campagne pour le triomphe de la cause présidentielle et pendant les élections locales et pendant les les députations. Si le Président Macky Sall veut donc contrôler tout le département de Kaolack dans le futur, il est alors appelé à renforcer davantage ces cadres de haute volée et, somme toute, dévoués à sa cause. Voilà des personnes rompues à la tâche qui se mettent toujours au dessus de la mêlée…politique et qui s’ingénient à fédérer tout le monde autour de l’essentiel: la réussite des ambitieux projets et programmes du régime marron-beige.

Si on revient,

aujourd’hui, sur le leader modèle qu’est le Dr Boubacar Sy, il faut dire qu’il est l’homme idéal qui travaille inlassablement, dans le calme et la discrétion et ce, depuis 2011 pour massifier et élargir les bases du parti présidentiel, l’Alliance Pour la République (APR). Pour dire, il est plus fourmi que cigale ( les férus des Fables de la Fontaine comprendront !)

M.Biram Diagne,

Enseignant et responsable des

Jeunes du Dr Boubacar Sy (Commune de Lat Mingué, dép. Kaolack).