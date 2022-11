Vers une pénurie d’eau ce samedi

Des perturbations sont annoncées dans l’approvisionnement du liquide précieux. Ce samedi 26 novembre, la fourniture d’eau connaîtra des dysfonctionnements allant à une baisse de pression et au manque d’eau total. Dans un communiqué rendu public, la Sen’Eau informe que ces localités seront touchées. Il s’agit de Dakar et de sa banlieue, Rufisque, Mbour, axe de Joal Fadiouth, Thiès et Louga. Selon le communiqué de la Sen’Eau, ces désagréments seront liés aux travaux de sécurisation de la ligne électrique (HT – 90 v) alimentant les usines KMS 1, 2, 3. La Sen’Eau précise que la situation reviendra progressivement à la normale dans la soirée du samedi à la fin des travaux.

