Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Connu comme une personne sociale et engagée pour sa communauté, Moussa Ba dit « Général » s’est encore illustré ce weekend dans les rues de Thiaroye miname et Touba Thiaroye. A quelques jours après la proclamation de la victoire de sa coalition dit « Diomaye Président »,ce dernier a organisé un rassemblement où pratiquement toute la population de Thiaroye était sorti notamment les jeunes. A l’occasion, ils ont lancé des mots de sensibilisation pour un Sénégal unique et uni.

Balaie à la main, des râteaux entre autres accessoires, des jeunes et des femmes se sont illustrées , ce dimanche dans les rues de Thiaroye miname et Touba Thiaroye en passant par le quartier » Mbed Gaindé ».

Publicités

Regroupées au sein d’un groupement, des femmes et des jeunes ont organisées, des séances de nettoyage en vue de lancer un appel au rassemblement et à laisser de côté la politique.

Sous l’initiative de Moussa Ba, président du mouvement » Wa Gokh Bi » , toute la population est sorti en masse pour répondre à l’appel du jeune leader de la coalition » Diomaye Président ». Dans son allocution, Moussa Ba a insisté sur deux termes » le rassemblement » et à la cohésion sociale. » Nous avons tous des appartenances politiques différentes mais la politique est maintenant derrière nous. Engageons-nous pour le développement de notre localité » a fait savoir Moussa Ba. » Pour réussir ce défis, il est important que toute les couches de la population s’impliquent notamment les femmes et les jeunes également. Et on doit passer vers une autre étape. Mon objectif est que vous puissiez bénéficier vivre l’émergence dont on parle c’est à dire bénéficier de financement à millions voir à des centaines de millions », des formations entre autres avantages déclare le président du mouvement » Wa Gokh Bi.

Selon lui, nous ne sommes pas dans une dynamique de partage et de récompense , la coalition « Diomaye Président » et le mouvement « Gokh Bi Thiaroye » n’est pas dans cette dynamique. L’heure est au changement et a la rupture des anciennes visons de la politique politicienne.

Au terme, Moussa Ba a rappelé à la cohésion car c’est une nouvelle aire qui se dessine pour le Sénégal et tout le monde doit s’impliquer notamment les femmes et les Jeunes.