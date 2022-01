Ville de Dakar: Yewwi écrase BBY avec une différence de 92.613 voix

L’opposition a marché sur Benno Yakaar pour l’élection à la Ville de Dakar. Yewwi a obtenu 173 628 voix contre 81 015 pour Benno Bokk Yakaar.

Les résultats officiels provisoires de l’élection à la Ville de Dakar confirment la large victoire de l’opposition. La coalition Yewwi Askan Wi, avec à sa tête Barthélémy Dias, a obtenu 173 628 voix contre 81 015 pour la coalition Benno Bokk Yakaar de Abdoulaye Diouf Sarr. Yewwi a remporté les élections locales dans 15 des 19 communes du département de Dakar. YAW va contrôler les mairies de Yoff, de Grand-Yoff, des Parcelles Assainies, de Ngor, de Dieuppeul-Derklé, de Sicap-Liberté, de la Patte d’Oie, de Hann-Bel Air, de Mermoz Sacré-Cœur, Fann-Amitié-Point E, Fass-Colobane-Gueule Tapée, et des HLM. Aux Parcelles Assainies, par exemple, Yewwi a obtenu 52 sièges.

La coalition de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yakaar (BBY), est arrivée deuxième en faisant élire neuf conseillers avec 8.622 voix. Idem à Grand-Yoff : 52 conseillers pour YAW et neuf pour BBY. A Fann-Amitié-Point E, la liste de Yewwi Askan Wi a récolté 4.148 voix, qui correspondent à 34 sièges. A Ouakam, la coalition MPD Liguèy a triomphé de ses adversaires en obtenant 5.173 voix, un score qui lui octroie 42 sièges. YAW et BBY arrivent deuxième et troisième, ne faisant élire respectivement que huit et sept conseillers.

Dans la commune de Biscuiterie, la coalition Wallu Sénégal est majoritaire, avec 5.826 voix. Elle obtient 46 représentants au conseil municipal. YAW prend la deuxième place avec ses 4.641 voix, l’équivalent de 11 conseillers. BBY, avec 3.400 suffrages, se fera représenter à la mairie de Biscuiterie par huit conseillers. BBY a dominé ses adversaires à Camberene où elle va occuper 43 sièges du conseil municipal, à Dakar-Plateau avec 41 sièges, à Grand-Dakar avec 45 conseillers, et à Gorée avec 29 élus.

Bamba Fall rempile

Bamba Fall confirme son hégémonie à la Médina. Le Maire sortant a remporté le duel fratricide quI l’opposait à son rival de Benno Bokk Yakaar, Cheikh Ba. Sur les 23 735 suffrages valablement exprimés, Bamba Fall, de la coalition Gueum Sa Bopp, obtient 9414 voix contre 8356 pour le Directeur général de la Caisse des Dépôts et et des Consignations. La victoire de Bamba Fall a été confirmée par la Commission départementale de de recensement des votes.

BBY déclaré vainqueur à Pikine

Benno Bokk Yakaar arrive en tête pour l’élection municipale à Pikine d’après les résultats publiés par la Commission électorale départementale de recensement des votes. Abdoulaye Timbo, candidat de la coalition présidentielle passe devant le celui de Wallu Sénégal, Cheikh Dieng. Sur la liste proportionnelle, Bby obtient 18 sièges contre 17. Le département de Pikine avec 377.824 électeurs inscrits a enregistré pour ces municipales, 153. 770 votants, 6054 bulletins nuls pour un total de 147.385 suffrages valablement exprimés. Ont obtenu : Gueum Sa Bopp : 27. 044, Wallu Sénégal : 46. 336, BBY (Benno Bokk Yaakaar) : 48.242 Défar Sa Gokh : 11.293, République des valeurs : 11.602, Coalition Sam Jikko : 2868. Wallu Sénégal rejette donc les résultats publiés par Commission départementale de recensement» et appelle à la résistance.»

Yewwi gagne Thiès

La Commission de recensement des votes a également publié les résultats provisoires qui donnent Yewwi Askan Wi (Yaw) vainqueur dans ces communes. A Thiès-Est, Yaw caracole en tête du classement avec 3 998 voix, contre 3 652 pour la République des valeurs. Benno Bokk Yakaar termine troisième, avec 3 526 voix, pour le scrutin communal. S’agissant du scrutin municipal (ville) à Thiès-Est, Yaw rafle encore la mise, avec 4 400 voix, suivie de la République des valeurs avec 4 138 voix et Bby (3 840 voix). A Thiès-Ouest, Yaw obtient 7 414 voix, suivie de Bby (6 668 voix) et d’And Siggil Thiès (6 461 voix). A Thiès-Nord, par contre, le recomptage des voix est en cours.

Yewwi rafle le Département de Rufisque

Selon les résultats de la commission départementale de recensement des votes publiés hier, YAW gagne le département avec 48. 364 voix contre 47.113 pour Benno Bokk Yakaar, 23.581 voix pour Wallu Sénégal et 12. 988 voix pour Défar sa Gox. Par conséquent, Pape Mamadou Fam, tête de liste départementale de YAW, succèdera à Souleymane Ndoye.

BBY perd la commune de Bargny

Candidat de Wallu Sénégal, M. Djibril Faye du PDS devient le nouveau maire de Bargny. Selon les résultats publiés, Wallu arrive en tête avec 3.910 voix contre 3.341 contre le candidat de BBY, le maire sortant Abou Amath Seck.

Mbour: BBY prend la commune le Conseil départemental

La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY majorité présidentielle) a remporté les élections municipales dans la commune de Mbour (Ouest) et départementales, selon les résultats de la Commission départementale de recensement des votes. BBY a obtenu 17 711 voix, Yewwi Askan Wi, 11.634, le parti Lou Jot Yomb, 6 393 voix et le Parti socialiste conduit par le maire sortant a eu 5 456 voix. Pour le Conseil départemental, BBY caracole en tête avec 77 119, suivie de la coalition Yewwi Askan Wi, 54 832 voix, le parti Lou Jot Yomb, 19 435 voix. Sur les 16 communes du département de Mbour, la coalition de la majorité présidentielle remporte les 11.

M.BA