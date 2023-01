Viol d’une étudiante Sénégalaise en Turquie: La ministre des affaires étrangères parle de crime odieux

Dans un communiqué daté du 15 janvier 2023, les services d’Aissata Tall Sall, ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, ont réagi suite au viol subi par une étudiante sénégalaise en Turquie. En effet, le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) qualifie cet acte de crime odieux et annonce avoir apporté son soutien à l’étudiante violée.

Aissata Tall Sall a réagi de façon musclée suite aux nombreuses critiques sur son silence concernant le viol subi par une étudiante sénégalaise en Turquie. L’information du viol qu’aurait subi l’étudiante a fait un tollé sur les raisons sociaux obligeant ainsi la ministère en charge des Affaires Etrangères à sortir un communiqué pour apporter des clarifications. En effet, Aissata Tall Sall, à travers ses services, parle de crime odieux et annonce avoir immédiatement réagi en apportant son soutien à l’étudiante violée « Devant ce crime odieux et insupportable, le MAESE a immédiatement réagi par les services de l’Ambassade du Sénégal à Ankara, d’abord en apportant l’assistance nécessaire à notre compatriote, mais, surtout, en intervenant auprès des autorités turques afin que les auteurs du forfait, déjà mis en état d’arrestation, soient jugés et sévèrement punis. Un avocat a été commis d’office », précise t-on dans le communiqué.

L’étudiante en question travaillait dans une usine et c’est là-bas que tous les faits se sont déroulés. Acculée de tout part par les internautes sur sa négligence envers les sénégalais vivant de l’extérieur, Aissata Tall Sall a activé ses services pour tenter de rassurer les sénégalais. Cette affaire pas du tout banale, peut provoquer un incident diplomatique entre le Sénégal et la Turquie. C’est pourquoi, dans son communiqué, le MAESE appelle au calme les sénégalais vivant en Turquie et leur fait part de sa disponibilité : « Le MAESE tient à rappeler la communauté sénégalaise en Turkiye au calme et au respect de la vie privée de la victime. Le MAESE voudrait surtout assurer à tous de sa disponibilité et de son ouverture à communiquer avec l’ensemble de nos compatriotes sur le suivi régulier de ce dossier », a déclaré les services du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur.

Pour rappel, la jeune étudiante est arrivée sur le sol turc, il y a neuf mois. Profitant ainsi de ses vacances, elle avait trouvé un boulot dans une usine et c’est à partir de là-bas qu’elle a été violée par deux jeunes turques.

EL HADJI MODY DIOP (stagiaire)