Violences à Saint-Louis: La CNDHS appellent les hommes politiques  à l’ordre

La commission nationale des droits de l’homme du Sénégal (CNDHS) a exprimé sa profonde inquiétude face aux violences survenues à Saint-Louis dans le cadre de la campagne électorale. La CNDHS déplore fortement les agressions perpétrées à l’encontre de militants politiques, ainsi que l’usage d’armes blanches dans ces affrontements, qui vont à l’encontre des principes fondamentaux des droits de l’Homme et de la sécurité humaine. Selon la présidente de ladite commission, ‘’Ce sont les débats d’idées qui peuvent permettre aux populations de faire les meilleurs choix mais pas ces violences ».

Les violences électorales auxquelles la population sénégalaise assiste depuis le depuis de la campagne ne laissent pas indifférente la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Sénégal (CNDHS). Dans un communiqué, ladite commission a exprimé sa profonde inquiétude face aux violences survenues à Saint-Louis dans le cadre de la campagne électorale et a fortement déploré les agressions perpétrées à l’encontre de militants politiques, ainsi que l’usage d’armes blanches dans ces affrontements, qui vont à l’encontre des principes fondamentaux des droits de l’Homme et de la sécurité humaine. Ainsi, elle a aussi rappelé que la période électorale doit être un moment de libre expression, de débats constructifs et de confrontations d’idées, dans le respect des principes démocratiques et de la paix. ‘’Toute tentative de recours à la violence pour imposer ses opinions ou dissuader ses adversaires constitue une violation grave des droits des citoyens à la sécurité, à la liberté d’expression et à la participation politique’’, a-t-on lu dans le communiqué.

C’est à cet effet que le Pr Amsatou Sow Sidibé, présidente de la CNDHS, a exprimé sa désolation par rapport à cette situation. ‘’C’est vraiment avec désolation, avec tristesse que j’entends qu’il y a des violences au Sénégal dans le cadre des élections législatives. Je voudrais dire et rappeler aux acteurs politiques que la sérénité est une vertu pour des autorités qui souhaiteraient gérer le pays.

Le Parlement doit être ouvert à des personnalités sereines’’, a telle indiqué. En à croire le Pr Amsatou Sow Sidibé, ‘’Ce sont les débats d’idées qui peuvent permettre aux populations de faire les meilleurs choix. Les violences par le discours, par les atteintes à l’intégrité physique, par les atteintes à la vie sont inadmissibles dans le monde d’aujourd’hui ». « Voilà pourquoi je voudrais inviter tout un chacun à faire la campagne électorale avec responsabilité’’, a-t-elle ajouté. Ainsi elle a appelé aux acteurs politiques à la sérénité. ‘’Voilà pourquoi nous demandons à tout un chacun de rester calme et d’attendre le jour des élections pour faire un choix serein’’.

Et d’ajouter: ‘’c’est un appel que je fais du fond du cœur, un appel que je fais au loin, mais c’est un appel qui, je le pense, pourra amener les uns et les autres, les acteurs politiques, à plus de calme, à plus de sérénité, à plus de respect vis-à-vis des Sénégalais et des Sénégalaises’’. Pour ce qui est des mesures prises, la CNDHS a salué, dans le document, la décision du ministre de l’intérieur d’intervenir et aussi appelé les politiques à privilégier le dialogue. ‘’La CNDHS salue les mesures prises par le Ministère de l’Intérieur pour prévenir et sanctionner les actes de violence, notamment l’interdiction temporaire du port d’armes et la vigilance accrue des forces de l’ordre. Elle encourage tous les acteurs politiques à adopter une attitude responsable et à privilégier le dialogue pour préserver la stabilité et la cohésion nationale’’, a fait valoir le document.

MADA NDIAYE