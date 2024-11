Violences électorales à Mbacké: Pastef dépose une plainte contre Anta Babacar Ngom

Partager Facebook

Le Pastef par le biais de son responsable du pool juridique du directoire de campagne, a déposé hier jeudi une plainte contre Anta Babacar Ngom et autres. Cette décision fait suite aux violences électorales survenues à Diourbel lors du passage de la Caravane de la coalition Sàmm Sa Kàddu.

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel a reçu une plainte de la part du parti PASTEF-LES PATRIOTES. Selon des informations, cette plainte est dirigée contre Madame Anta Babacar Ngom et une autre personne non encore identifiée. Et cette pliante concerne plusieurs chefs d’accusation graves dont la destruction de biens appartenant à autrui, des coups et blessures volontaires, ainsi que des violences et voies de fait.

Sur ce, l’Alternative pour la relève citoyenne (ARC), a dénoncé avec force les tentatives de manipulation visant à ternir son image et celle de sa leader, Anta Babacar. «L’Alternative pour la Relève citoyenne (Arc) dénonce vigoureusement les tentatives de manipulation visant à associer injustement son image ou celle de sa leader, Anta Babacar, à des actes de violence », a d’emblée fait savoir sa cellule de communication.

Selon l’ARC, ces accusations sont infondées et ont pour seul but de nuire à l’intégrité de sa campagne, qu’elle décrit comme « exemplaire et pacifique ». Et ces derniers rajoutent que cet incident prend racine dans un événement survenu lors d’un rassemblement de l’ARC à Mbacké, le 6 novembre 2024 passé où des provocations ont été lancées, mais la posture de son équipe et de sa leader est restée, selon elle, « inébranlable ».

Sur ce, l’ARC précise que leur dispositif de sécurité est déployé uniquement pour protéger les membres de l’équipe et respecte rigoureusement les lois et les normes de sécurité publique tout en invitant ses militants et sympathisants à rester calmes et à ne pas répondre aux provocations, le parti demande par ailleurs aux autorités d’ouvrir une enquête afin de faire toute la lumière sur les incidents de Mbacké. « Nous demandons aux autorités d’ouvrir une enquête pour situer les responsabilités des incidents enregistrés à Mbacké et de renforcer les mesures de sécurité pour assurer un climat électoral serein », relève le communiqué de presse.