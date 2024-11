Violences électorales: ‘’Magui Pastef’’ appelle à l’apaisement

Partager Facebook

Suite aux violences électorales notées aux derniers jours de la campagne pour les législatives, le Mouvement ‘’Magui Pastef’’ a fait une déclaration de presse pour appeler au calme. Ces partisans d’Ousmane Sonko invitent leurs militants à « faire focus » sur le 17 novembre pour une victoire éclatante de leur liste.

Les scènes de violence notées ces derniers jours inquiètent « Magui Pastef ». Face à la presse, leur coordinateur, Mayabé Kane, regrette cette situation. « Depuis le début de la campagne, la caravane de Pastef est victime d’attaques. Ceci depuis le premier jour, d’Agam, Koungheul, Dakar en passant par Saint-Louis. Depuis 8 ans, les membres de Pastef sont persécutés. Nous nous sommes battus jusqu’à être au pouvoir et nous ne voulons plus continuer dans cette lancée », dit-il.

Et de poursuivre : « Nous demandons à Sonko d’être calme et serein. Ceux qui le font savent que l’heure n’est pas à la bataille. Le leader de Pastef doit laisser tomber tout ce qu’il avait compté faire ». Selon Magui Pastef, de Senghor à Diomaye, le convoi d’un Premier ministre n’a jamais été attaqué. « Ousmane Sonko n’a pas donné d’instructions vu son statut car il laisse les autorités compétentes faire leur travail. Nous disons au peuple que nous n’avons pas dormi hier nuit, nous avons reçu des coups de fil de partout qui appellent au calme. Le problème, ce sont les élections législatives. Ceux qui s’adonnent à la violence ont peur par rapport à la loi d’amnistie.

La violence ne règle rien du tout et il faut se parler », préconise ‘’Magui Pastef’’. Et d’ajouter : « Les violences survenues hier nous ont fait très mal. Nous faisons focus sur le 17 novembre pour une victoire éclatante de notre liste. Nous n’allons pas suivre leur stratégie de violence, ils veulent saboter et casser des urnes, c’est pourquoi nous demandons de sécuriser les lieux de vote. Le plus grand verdict, c’est le soir à la proclamation des résultats. C’est ce que nous préconisons », soutient-il. Ces derniers réaffirment leur engagement à inviter les uns et les autres au calme.

NGOYA NDIAYE