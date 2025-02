Violences et agressions sexuelles: 152 plaintes déposées contre l’école catholique de Bétharram (France)

Après une rencontre avec le procureur de la République de Pau, le porte-parole du collectif des victimes de violences physiques et sexuelles à Bétharram a exhorté, jeudi 27 février 2025, la congrégation des pères du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram, qui dirigeait cet établissement catholique, à sortir du « mutisme ».

Le parquet de Pau, en France, fait face à 152 plaintes relatives à des violences, agressions sexuelles et viols présumés au sein de l’établissement catholique Notre-Dame de Bétharram, situé dans les Pyrénées-Atlantiques.

Selon des informations relayées par les confrères de l’agence de presse Anadolu et reprise par BFMTV, cette dernière rapporte que 13 prêtres et 4 laïcs, parmi lesquels un surveillant, sont actuellement soupçonnés. Sur ce, le collectif des victimes de Bétharram a déposé ce jeudi matin 40 nouvelles plaintes auprès du procureur de Pau. Ces nouvelles allégations incluent des violences physiques, des piqûres à la seringue, un viol et des mises à nu.

Alain Esquerre, porte-parole du collectif, a exprimé lors de son arrivée au tribunal le souhait que Notre-Dame de Bétharram soit incluse dans l’information judiciaire. Il a déclaré : « Le combat ne fait que commencer et ce dossier de Bétharram nous allons le porter haut, fort et je pense qu’il va faire partout en France, jurisprudence. »

Parallèlement à ces démarches, un homme de 59 ans a déjà été mis en examen et placé en détention provisoire pour viol aggravé et agression sexuelle aggravée. Deux autres individus arrêtés dans le cadre de cette affaire ont été libérés, leurs mises en cause étant prescrites.

François Bayrou, maire de Pau, fait également l’objet de controverses. Il est accusé d’avoir été informé des incidents sans jamais les dénoncer, malgré le fait que ses enfants fréquentaient l’école et que son épouse y enseignait. Selon l’agence de presse Anadolu, ces révélations ont incité le parquet de Pau à ouvrir une enquête en 2024 pour faire la lumière sur ces accusations.