Violent accident sur la route LOUGA-SAINT-LOUIS: Des membres d’une même famille meurent sur le coup 

Les populations de Sakal et environs sont plongées dans la consternation. Et pour cause, l’accident qui s’est produit sur cette route a causé la mort de près de 22 personnes. Des membres d’une même famille emportés par la faucheuse.

Quelques jours seulement après l’accident de Sikilo qui fait 42 victimes, un autre accident vient encore de faire plusieurs morts hier lundi sur la RN 2. Un violent accident s’est produit à hauteur de la commune de Ngueune Sarr (Louga) et a fait au total 49 victimes dont 25 blessés graves et 22 blessés. Selon un témoin, un véhicule de type Ndiaga Ndiaye dit « Horaire » qui voulait éviter un âne en divagation sur la chaussée a fait face à un camion roulant en sens inverse…le choc était dès lors inévitable…Sur le coup, plusieurs personnes y ont laissé la vie et plusieurs blessés dénombrés. Le car Ndiaga Ndiaye renversé et l’avant du camion complètement endommagé, seraient les dégâts matériels. Et cinq ambulances étaient sur le lieu du sinistre pour la prise en charge des victimes.

Les victimes qui provenaient de la commune de Sakal, assistaient à une cérémonie familiale la veille. Et toutes se sont empressées ce lundi de retourner dans leurs localités respectives, pour éviter d’être piégées par la grève générale des transporteurs annoncée pour mardi 17 janvier, sur toute l’étendue du territoire national. « Il ne faut pas bloquer les véhicules car tous les chauffeurs tentent de faire la course pour arriver à l’heure. Suite à ce choc, des passagers du car étaient coincés à l’intérieur, d’autres sous les bancs. Le car Ndiaga Ndiaye a été détruit.. C’est très dur. C’est la faute aux autorités qui ont bloqué les véhicules à cause de leurs mesures », peste Moussa Sow, un témoin.

Le témoin indexe aussi le défaut d’éclairage sur les routes. « Nous n’avons pas de lumière et les routes ne sont pas tracées, aucun entretien et tout est noir », regrette Sow. « Nous sommes des êtres humains mais il ne faut pas indexer les chauffeurs car nous sommes tous responsables », ajoute un autre chauffeur.

Macky et la nécessité de mettre en évidence les mesures prises

Le président de la République, Macky Sall a réagi suite au drame impliquant un camion et un car de transport sur la nationale 2 à hauteur de Sakal. D’après lui, cela met en évidence la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière. Sur, il a présenté ses condoléances émues aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

SIDY THIAM