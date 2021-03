This picture shows seven vials of the Pfizer BioNTech vaccine, at the Pasteur Institute in Paris, on January 21, 2021. / AFP / Christophe ARCHAMBAULT

Virus: vaccins pour tous en vue aux Etats-Unis, décès records au Brésil Les Etats-Unis auront suffisamment de vaccins anti-Covid-19 pour tous les adultes du pays dès “fin mai”, a promis le président Joe Biden, tandis que le Brésil a enregistré un nombre record de décès et voit ses contaminations flamber, notamment suite aux célébrations du Carnaval. “Nous sommes partis pour avoir suffisamment de vaccins disponibles pour tous les adultes en Amérique d’ici la fin du mois de mai”, a déclaré M. Biden, qui avait évoqué il y a trois semaines une échéance à fin juillet. Il a salué un “progrès important”, mais cela ne signifie pas que tous les adultes américains seront vaccinés à cette date. “Nous avons besoin de gens qui fassent les injections dans les bras des gens, dans des millions de bras américains”, a-t-il ajouté. Cette bonne nouvelle a coïncidé avec l’annonce, par le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott, de la fin du port du masque obligatoire et de la réouverture des commerces à partir du 10 mars. “Il est maintenant temps d’ouvrir le Texas à 100 %”, a-t-il lancé lors d’une visite dans un restaurant. Les Etats-Unis, pays le plus endeuillé par la pandémie avec plus de 516.000 morts, ont déjà administré 78 millions de doses à 15 % de leur population. M. Biden a fait son annonce lors d’une brève allocution durant laquelle il a confirmé un accord entre les géants pharmaceutiques Merck et Johnson & Johnson pour augmenter la production du vaccin de ce dernier. Le vaccin de Johnson & Johnson a obtenu une autorisation d’utilisation en urgence dans le pays en fin de semaine dernière, pour les adultes à partir de 18 ans. Il présente deux avantages conséquents en matière logistique: il ne s’administre qu’en une seule dose et peut être stocké à des températures de réfrigérateur. Un tel vent d’optimisme n’est pas de mise au Brésil, où l’épidémie a fait un nombre record de 1.641 morts au cours des dernières 24 heures, et où les contaminations connaissent une nouvelle phase d’accélération. Au cours des sept derniers jours, la moyenne des décès quotidiens s’est élevée à 1.262. Jusqu’à février, cette moyenne n’avait jamais dépassé la barre de 1.100 morts quotidiens. Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest