Visite aux sapeurs-pompiers sénégalais: Macky Sall remercie le Président Erdogan

Le président de la République, Macky Sall s’est fendu d’un tweet pour remercier son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour sa visite au détachement des sapeurs-pompiers sénégalais dépêché en Turquie suite aux séismes qui ont frappé le sud du pays.

Un détachement de 30 éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers du Sénégal se trouve depuis lundi dernier en Türkiye pour soutenir les efforts dans les zones sinistrées.

« Je remercie le Président Recep Tayyip Erdogan qui a tenu à rencontrer et féliciter personnellement le détachement des pompiers Sénégalais en Turquie », a relevé le Président sénégalais sur Twitter. « Le Sénégal reste solidaire du peuple turc et de ses dirigeants dans cette dure épreuve », a poursuivi Macky Sall.

Outre l’envoi des sapeurs-pompiers spécialisés dans les opérations de déblaiement, le Sénégal a apporté un soutien financier de 1 million USD pour les sinistrés des séismes. Le 6 février, deux séismes de magnitude 7,7 et 7,6, dont l’épicentre était Kahramanmaras, ont frappé le sud du pays. Au moins 41 000 personnes ont perdu la vie et plus de 13 millions de personnes ont été touchées par ces tremblements de terre.

Au moins 3 personnes ont perdu la vie et 213 autres ont été blessées après que deux nouveaux tremblements de terre de magnitude 6,4 et 5,8 ont frappé ce lundi soir la province de Hatay.

