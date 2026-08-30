Visite de Sokhna Aida: le fils de Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké a dit ressentir une « extrême colère »

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Serigne Modou Mbacké a vivement réagi à la récente visite effectuée par Sokhna Aïda Diallo à Touba. Dans une déclaration faite depuis Médine, où il accomplit actuellement son Umra, le fils de Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké a dit ressentir une « extrême colère » face à cet événement qu’il décrit comme un désaveu à l’autorité de Serigne Mountakha Mbacké.

« Je condamne avec une extrême colère cette visite de Sokhna Aïda Diallo à Touba », a affirmé Serigne Modou Mbacké, avant d’assurer que ce sentiment est largement partagé au sein de la famille de Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké.

Le fils de Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké a conclu sa déclaration par un geste d’humilité envers les talibés de Serigne Touba : « Par ma voix, je demande pardon à tous les disciples de Serigne Touba », a-t-il déclaré.

La colère exprimée par Serigne Modou Mbacké illustre ainsi les tensions suscitées par ce déplacement, dans un contexte particulier marqué par l’interdiction de séjour de Sokhna Aïda Diallo dans la cité religieuse, édictée par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, quelques années plus tôt.