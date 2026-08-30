Serigne Sidy Abdou Lahat à Sokhna Aïda Diallo : « Tu es une talibé de Serigne Touba, tu peux venir chez moi à Touba à tout moment »

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Malgré la polémique suscitée par l’annonce de sa visite, Sokhna Aïda Diallo a bel et bien répondu à l’invitation du khalife de Serigne Abdou Lahat Mbacké. À la tête d’une forte délégation, la veuve de Serigne Cheikh Béthio Thioune a été reçue avec tous les honneurs ce samedi, dans le domicile de Serigne Sidy Mbacké Abdou Lahat, situé en face de la grande mosquée de Touba.

Devant l’assistance, le khalife n’a pas caché sa satisfaction. « Je vous remercie avec tous les membres de votre délégation. Je peux témoigner devant tout le monde que vous êtes une talibé de Serigne Touba. Je vous jure que Serigne Abdou Lahat Mbacké est très content de votre visite. J’ai sollicité le pardon divin pour vous et vos talibés, dans ce monde et au-delà. Je suis très content de votre visite », a-t-il déclaré.

Allant plus loin, Serigne Sidy Mbacké a tenu à officialiser ce rapprochement en des termes chaleureux : « À partir d’aujourd’hui, tu fais partie de ma famille. Vous pouvez venir dans mon domicile à Touba quand vous voulez, et personne ne pourra rien sur ça. Je vais vous mettre en rapport avec Serigne Fallou Fall pour qu’en cas de conflit avec les Baye Fall, vous puissiez l’appeler. »

Pour rappel, cette réception intervient dans un contexte particulier, Sokhna Aïda Diallo ayant été expulsée de la cité religieuse par Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des mourides.