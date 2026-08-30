Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a annoncé s’être retiré pour un temps de dévotion et de prières

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Par la voix de son porte-parole, Serigne Cheikh Mbacké Abdou Latyf, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a annoncé s’être retiré pour un temps de dévotion et de prières. La déclaration officielle, adossée à une séquence vidéo enregistrée ce vendredi 28 août 2026, précise le cadre et le sens de cette démarche spirituelle.

Retour au recueillement après le temps du Gamou.

Cette décision s’inscrit dans la continuité des habitudes de dévotion du patriarche de Touba :Un second temps de retraite : Le Khalife a rappelé que ce nouveau retrait fait suite à une première période d’isolement spirituel observée à l’approche du mois du Gamou.

Besoin de ressourcement : Après avoir accordé plusieurs semaines d’audiences et d’échanges directs avec les fidèles et les disciples, le guide religieux a émis le souhait de se consacrer à nouveau à une dévotion intense.

Témoignage de satisfaction sur les chantiers de la cité religieuse.

Avant d’entamer son isolement, le chef de la confrérie mouride a tenu à adresser un message d’encouragement à l’endroit de la communauté :Félicitations aux disciples : Serigne Mountakha Mbacké a exprimé son grand satisfecit face à la mobilisation constante et aux efforts financiers et humains fournis par les talibés pour faire avancer les grands projets de Touba.