Vol d’electricité : Le DG d’une grande société arrêté

Patron d’une société de lavage automatique, M. Sarr a été arrêté pour vol d’électricité. Le préjudice est estimé, provisoirement, à 682 millions 578 mille 549 francs CFA. Déféré au parquet par la brigade de gendarmerie de la Foire puis placé sous mandat de dépôt, le mis en cause a été extrait de prison et reconduit chez le procureur par la DIC pour de nouveaux éléments sur la même affaire.

«L’affaire commence avec [des vérifications] effectué[es] par des agents de la Senelec. À la BCEAO 1, ils tombent sur un branchement frauduleux dans le réseau électrique de la Senelec, servant à alimenter les installations de la société [incriminée]», précise L’Observateur, qui révèle l’affaire dans son édition de ce mercredi.

Flairant que la société de M. Sarr entretient un réseau frauduleux pour son business, la Senelec pousse les investigations au niveau de ses neuf autres points, à Ouakam, Zac Mbao, Cité Alioune Sow, Maristes, Yoff Apecsy 1, Sacré Cœur, Point E, Fass Delorme et Saint-Louis. Le même système de vol d’électricité sera découvert partout.

La Senelec s’est constituée partie civile, informe Libération. Récemment, la société d’électricité avait révélé que les branchements frauduleux lui coûtaient annuellement 100 milliards de francs CFA, soit 10% de ses revenus.