Vol en réunion: Un colonel des Douanes dépouillé par un gang qui simulait des accidents de la route

Membres d’un gang de voleurs récidivistes, Mamadou Moustapha Mbacké F. et Massamba C. répondaient hier, des faits de vol en réunion commis la nuit devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Au cours de leur dernier forfait, les mis en cause ont dépouillé un colonel des Douanes.

Massamba C. et Mamadou Moustapha Mbacké F. sont âgés de 40 ans. Ils faisaient partie d’un gang qui simulait des accidents pour dépouiller les automobilistes. Lors de leur dernier forfait, les malfaiteurs sont tombés sur un colonel des Douanes du nom de Ousmane S.. Une scène qui a été immortalisée par les caméras de surveillance du ministère de l’Intérieur. Face aux éléments de la Division des investigations criminelles (Dic), Mamadou Moustapha Mbacké F. a renseigné que le colonel a été victime des agissements de la bande le 8 mars 2023. Retraçant le film de leur comportement hors-la-loi, il a expliqué avoir rejoint la cité Keur Gorgui sur invitation de Mamadou Alpha C en fuite.

Sur place, il a trouvé le susnommé en compagnie de deux autres individus, dont Massamba C. Ils ont ciblé par hasard le véhicule de monsieur Ousmane S. Mamadou Moustapha a alors simulé un accident en cognant violemment sur le rétroviseur dudit véhicule, côté passager à l’aide des bagues qu’il portait. Ignorant son subterfuge, le sieur Ousmane S. a baissé la vitre pour s’enquérir de sa situation. Ses acolytes en ont profité pour subtiliser les sacs que la victime avait déposés sur le siège passager avant. Également, Mamadou Moustapha a soutenu avoir participé à un autre vol commis dans des circonstances similaires au niveau de Yoff en complicité avec Mamadou Alpha C. Massamba C. qui a été extrait de la maison d’arrêt de Reubeus, a réfuté sa participation aux faits. Il a martelé n’avoir jamais rencontré Mamadou Moustapha Mbacké F. et Mamadou Alpha C..

La perquisition effectuée au domicile de Mamadou Moustapha Mbacké F. a permis la découverte de 10 sacs et 9 pochettes de modèles différents et des devises de différents pays. À la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce jeudi 20 juillet, Mamadou Moustapha et Massamba C. ont dégagé en touche l’infraction de vol en réunion commis la nuit. D’après le substitut du procureur, il y a une video qui montre de manière claire que les prévenus ont simulé un accident. « Massamba C. est de mauvaise foi. Il réfute les faits depuis l’enquête préliminaire.

Beaucoup de biens ont été retrouvés chez Mamadou Moustapha. Pour la plupart, leurs propriétaires ont été identifiés. Et les victimes ont tous expliqué le même mode opératoire », a relevé le parquet qui a sollicité deux ans ferme contre les prévenus qui seront édifiés le 27 juillet prochain.