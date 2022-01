West Ham lorgne Abdou Diallo

S’il est parti rejoindre ses partenaires en sélection pour disputer la CAN 2021 avec le Sénégal, Abdou Diallo (25 ans) devra rester attentif car son avenir pourrait bien se décider cet hiver.

Selon les informations de RMC Sport, que nous sommes en mesure de confirmer, West Ham s’intéresse au polyvalent défenseur central du PSG. L’ancien joueur du BvB est également pisté par l’AC Milan et les prétendants ne manquent pas pour un élément qui pourrait être amené à quitter Paris dans le cadre de l’opération dégraissage enclenchée cet hiver. Privé de Kurt Zouma pour de longues semaines et d’Angelo Ogbonna jusqu’à la fin de la saison, David Moyes veut à tout prix renforcer son axe défensif au cours de ce mois de janvier. Toutefois, la piste la plus chaude du côté des Hammers est celle menant au Monégasque Benoît Badiashile, alors que d’autres noms comme Malang Sarr (Chelsea) ou encore Lloyd Kelly (Bournemouth) sont également couchés sur les petits papiers des dirigeants de West Ham.