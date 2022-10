WhatsApp rétabli aprés une panne géante mondiale

Ce mardi 25 octobre 2022, le réseau social, propriété de Facebook, est maintenant accessible aprés avoir rencontré de gros problèmes d’envoi de messages. Des alertes viennent du monde entier. Le réseau social de messagerie instantanée WhatsApp est victime d’une panne géante mondiale, ce mardi 25 octobre 2022. D’après le site Downdetector, plusieurs milliers de bugs sont signalés en France depuis 9h du matin.

Une panne avait frappé ce matin le réseau social . Depuis environ 9 heures du matin, des internautes de plusieurs pays dont la France indiquent qu’ils ne pouvaient avoir plus accès à l’application de messagerie. Meta Platforms, la société mère de WhatsApp, avait confirmé la panne et assuré travailler pour restaurer le service « aussi rapidement que possible ». Les réseaux sociaux de Meta, Facebook et Instagram, ne sont pas touchés. Il s’agit principalement de problèmes d’envoi de messages et de connexion, et dans une moindre mesure de réception. Android, iOS, ou encore l’appli pour ordinateur et navigateurs de recherche sont concernés.

Pour le moment, le réseau social, qui appartient au groupe Meta, propriétaire de Facebook, n’a pas encore communiqué à ce sujet. Peu après 9h00, le site DownDetector en français montrait un pic de signalements de pannes, tant dans l’envoi que dans la réception de messages sur la messagerie instantanée. Des utilisateurs signalent également l’impossibilité de se connecter.

L’application de messagerie instantanée WhatsApp compte 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois dans le monde en 2021, d’après l’étude Digital 2021 de We Are Social-Hootsuite.