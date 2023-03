Women’s Leadership Programme 2022: Mariètou Dieng gagne, le prix de reconnaissance spéciale

Mariètou Dieng, la plus jeune femme vice-présidente de parti au Sénégal a gagné le prix de reconnaissance spéciale « Women’s Leadership Programme 2022. » La Fondation Westminster pour la démocratie (WFD – Royaume-Uni) en collaboration avec le réseau libéral africain a conçu un programme de leadership féminin pour des femmes politiques d’idéologie libérale issues des partis membres du Réseau Liberal Africain RLA.

Pour l’année 2022 (6 mois de formation et 3 prix de reconnaissance pour les meilleurs projets) ce programme a visé des femmes députées, ministres et en a choisi 15 d’entre elles par élimination de fond de dossier et entretien après dépôt de plus de 160 dossiers de plusieurs pays africains membres du Réseau Liberal Africain RLA. Parmi elles, figurent l’Honorable Vice-Présidente Mariètou Dieng, du parti Rewmi/BBY. Elle est diplômée en Microbiologie-Biosécurité et Gestion de Projet, ingénieure en Biologie spécialisée dans le domaine de la recherche biomédicale au niveau national et à l’international.

Parlementaire élue à la 14e législature (2022-2026), elle la 5e Vice-Présidente du parti libéral REWMI (depuis 2020). Elle est aussi la vice-présidente de la commission de la Sante, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale a l’assemblée nationale.

Membre de la commission Développement durable et de la commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l’Extérieurs et de l’intégration africaine. Membre du comité d’Initiatives pour la Coordination des Femmes du parti Rewmi(2020). Membre de RENEFAL (Réseau National des Femmes Libérales), chargée de la communication.

Ce dimanche 5 mars 2022, toutes les 15 participantes ont soumis leur projet a travers une présentation finale de 5 minutes maximum portant sur une question pour laquelle elles aimeraient apporter un changement. Mariètou DIENG a choisi un sujet écologique: « Accélérer la cadence pour la transformation écologique des déchets de la décharge en opportunité de développement : Mbeubeuss » Elle a relevé lors de sa présentation les impacts environnementaux et les effets sur la sante publique des occupants directs et indirects, l’insécurité sans oublier la pollution atmosphériques et terrestre causée par la célèbre décharge de déchets des ménages dénommée Mbeubeuss.

Au Sénégal, non loin de Dakar, dans sa commune à Malika; les ordures de plus de 4 millions d’habitants de la région de la capitale sont déversées directement dans une décharge à ciel ouvert de Mbeubeuss. Avec des milliers de tonnes d’ordures par jour non triées ni classées encore moins transformées. Ce site de poubelle à l’expansion galopante et incontrôlable est arrivé à saturation et s’est transformé en une bombe écologique et sanitaire.

Fort de ces impacts, les habitants aux environs de Mbeubeuss ont montre leur désolation face a cette situation. C’est ainsi qu’elle a mis en place depuis 2019 un mouvement dénommé Malika Debout-Malika D’abord qui a pour but d’alerter, d’accompagner, de sensibiliser, proposer des solutions a travers un fort plaidoyer. Son élection à la 14e législature a été une importante occasion de porter le plaidoyer devant le gouvernement du Sénégal en rappelant aux ministres l’urgence dans la mise en œuvre effective de la transformation de cette décharge en opportunité de développement économique pour le bien de tous. Ce prix est gagné grâce a ses aptitudes et un travail acharné sur le sujet traité mais aussi grâce à la vision du président Macky Sall et de son gouvernement. Cette distinction vient embellir une fois de plus sa carrière politique. Elle est sans nulle doute une de ses personnes qui sentent très tôt leur vocation à jouer dans la communauté des rôles qui transcendent l’environnement familial et social.

Plus de vingt ans d’engagement sans faille qu’elle arbore fièrement dans l’espace politique sénégalais renseignent à suffisance sur la précocité avec laquelle elle a embrassé le monde politique.

Depuis 2000, ses premiers pas en politique au sein du PDS, elle se bat pour ses idéaux et convictions d’une vraie libérale. A partir de 2004, elle poursuit son engagement dans le mouvement MSIS pour la libération de M. Idrissa Seck Premier ministre du Sénégal à l’époque. Elle fait parti des leaders qui ont fait la traversée du désert avec M. Idrissa Seck notamment les périodes très difficiles de 2006 a nos jours au sein du parti REWMI. Elle a été membre du bureau national des jeunes, ancienne responsable de la jeunesse féminine départementale et Secrétaire administrative coordination des femmes départementale de la ville de Pikine. Elle était membre du secrétariat national des cadres IS4 (en charge de la commission de recherche sur l’emploi des jeunes. Elle était chargée de la communication et du marketing politique du bureau national des cadres CECAR.

Très tôt identifiée parmi l’élite en devenir, elle a intégré les plus hauts organisations de formation politique. A cela s’ajoute son parcours auprès de son éternel mentor, le président Idrissa Seck au sein de Rewmi, depuis la mise sur pied de MSIS.

Pour rencontrer une femme engagée et ancrée dans ses convictions politiques, il suffit d’aller à la rencontre de Mariètou Dieng. Très brillante, manager et leader, elle a le sens de l’écoute et sait aussi être une force de propositions. Selon Mariètou Dieng, « la parité n’est pas une fin en soi mais reste un moyen très efficace pour aller à l’égalité des droits »