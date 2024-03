Yehvann Diouf (Portier du Stade de Reims), n’est pas contre à l’idée de jouer pour le Sénégal

Partager Facebook

Yehvann Diouf âgé de 24 ans gardien de but titulaire du Stade de Reims pensionnaire de la ligue 1 française de football, avec qui il a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues, serait ouvert pour jouer avec l’équipe nationale du Sénégal.

Malgré la double nationalité qu’il a, l’actuel gardien de but de Reims 9e de la ligue 1 française, a manifesté son désir de porter les couleurs de la nation sénégalaise. Une déclaration qu’il a faite via Taggat: «Je suis autant Français que Séné- galais. J’ai des liens impor- tants avec le Sénégal, j’ai de la famille là-bas et j’essaye d’y aller souvent. Je n’ai pas eu de contact (avec la FSF) mais je suis ouvert à tout», déclare-til. Reste à savoir s’il sera

convoqué par le sélectionneur Aliou Cissé au prochain rassemblement des Lions en vue des deux rencontres amicales contre le Gabon le 22 Mars et le Bénin le 26 Mars. Deux matchs prévus au stade de la Licorne d’Amiens.

Wiwsport