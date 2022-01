Yeumbeul Sud: Amadou Hott reconnaît sa défaite et félicite Bara Gaye

Je remercie les électeurs et toutes les populations de Yeumbeul Sud qui ont cru en la dynamique du #YeumBeulBouBess . J’exprime ma gratitude aux militants, dignitaires et religieux pour leur disponibilité, leur soutien et leurs prières. Je remercie également tous les responsables de partis, mouvements et autres associations regroupés dans la Coalition Benno Bokk Yakaar qui a porté ma candidature. Merci à Mme Hott pour son engagement, son accompagnement sans faille et ses efforts inlassables tout au long du processus. » dit il sur sa page Facebook.