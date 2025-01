Yeumbeul Sud : Le commissaire Cheikh Ahmed Tidiane DIALLO remplacé par le commissaire Ousmane DIOP

Partager Facebook

Les changements administratifs ont bien touché plusieurs secteurs notamment le domaine sécuritaire. En effet, le commissariat de Police de Yeumbeul Comico possède maintenant un nouveau commissaire. Il s’agit de M. Ousmane DIOP qui a été officiellement installé ce Vendredi sous la présence de plusieurs autorités administratives, religieuses et Culturelles.

Le Commissariat de Police de la Cité Comico de Yeumbeul a vécu ce vendredi la cérémonie solennelle de passation de service entre le Commissaire sortant, M. Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, et le Commissaire entrant, M. Ousmane Diop. En effet , à l’occasion de cette journée, toute la population a voulu remercier l’homme sur son travail. Cet événement a permis de rendre un vibrant hommage au Commissaire Diallo pour le travail remarquable qu’il a accompli durant son mandat où plusieurs réalisations et initiatives ont vu le jour, témoignant de son engagement indéfectible pour le maintien de l’ordre et la sécurité de la communauté.

A l’occasion, le commissaire sortant , M. Diallo a exprimé sa gratitude envers ses collaborateurs et la population de Yeumbeul, qui ont joué un rôle essentiel dans la réussite de sa mission. Sur ce toute la population particulièrement les autorités locales ont salué tous les projets et efforts pour instaurer un climat de confiance et de paix dans la localité.

Sur ce, le nouveau Commissaire , a reçu un accueil chaleureux par l’assistance, qui lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions. Ainsi la population a exprimé son espoir de voir cette collaboration franche et proactive se poursuivre entre la police et les habitants.

Et en guise de réponse, M. Diop a promis de mettre son expérience et ses compétences au service de la sécurité et du bien-être des citoyens, tout en renforçant les liens avec la communauté. Toutefois, ceci nouveau chapitre pour le Commissariat de la Cité Comico, avec la volonté commune de bâtir une cité paisible, sécurisée et prospère.