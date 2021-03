Yeumbeul Sud: Un concurrent de Bara Gaye sort son arsenal et montre la voie

Après plusieurs mois de disette, les choses recommencent à bouger à Yeumbeul Sud. En effet , les prétendants au maire Bara Gaye cherchent chacun à connaitre les besoins de la population pour y trouver des solutions immédiates. C’est encore l’homme de PLD and Suxali qui revient avec ses actions sociales qu’il a entamées depuis son retour de la France.

Après s’être incliné pour présenter ses sincères condoléances aux familles des victimes suite aux manifestations de la semaine dernière, le coordonnateur du PLD And Suxali à Yeumbeul Sud, Djibril Diaw administrateur d’une entreprise en Sécurité publique et la sécurité des biens continus dans sa dynamique de venir au secours de la population Yeumbeuloise qui malgré l’existence d’un maire (Bara Gaye /PDS) éprouve des difficultés liées à la sécurité, l’employabilité des jeunes et le taux de chômage exorbitant.

Après avoir offert plusieurs bornes de fontaine d’eau de source à énergie solaire au niveau de la grande mosquée “Layenne”, École Mousse Anta Diop (en phase de finition), il compte pérenniser ses actions dans d’autres parties de la commune pour permettre l’accès à tous à une eau de source. En conférence de presse ce dimanche à la maison de la femme de Yeumbeul Nord, leader du PLD Yeumbeul voulait présenter son nouveau programme. Il compte offrir 300 formations diplômantes aux femmes et aux jeunes de Yeumbeul Sud enfin de pouvoir combattre le taux de chômage dans cette localité et qui serait un des facteurs de la prolifération des cas d’agressions. Face à ce phénome, il affirme mis en place trois voitures Pickup et quelques éléments de sécurité de son entreprise pour assurer la sécurité des quartiers éloignés de Yeumbeul en faisant des rondes en partenariat avec la police.

Dans sa déclaration Djibril Diaw n’a pas manqué l’actuel maire de la commune d’où il est né ” Bara Gaye à échoué dans sa mission, il doit accepter qu’il ne peut plus” dit-il. Les présidentes de groupements de femmes ont été aussi bien servis car une partie de ces formations leur seront destinées pour faciliter leur autonomisation en matière d’emploi et d’auto-emploi. Au terme de ces formations, des financements ont été bouclés avec des partenaires qui sont prêts à accompagner ses femmes.

Dans un programme établie pour jeunes au delà des bourses de formations, Djiby Diaw a annoncé devant l’assistance que des partenaires européens sont prêt aussi a lui donner 14 bus de 38 places qu’il va remettre aux 13 ASC de la zone de Yeumbeul et une pour les étudiants de Yeumbeul qui sont toujours confrontés à des problèmes de déplacements tout le temps pour se rendre à l’Universités . Ces bus serviront de moyens de déplacement au joueurs mais aussi de faire des activités économiques comme du transport en commun afin de permettre de permettre à l’équipe de gagner de l’argent et d’être autonome et ne plus se contenter de la subvention de la Mairie (200.000f) qui ne peut servir que pour un seul match, ” C’est une chose que j’ai bouclé et je vais le faire pour mes jeunes, ce qui m’intéresse c’est le développement de ma commune, en devenant Maire, je ne vais prendre mon salaire de Maire. Je vais l’injecter encore dans la population” affirme Djiby Diaw.

Au terme de sa déclaration, il a parlé de la situation de Yeumbeul qui traine par rapport à la potentialité de cette localité dispose avec un Maire nul sans aucunes expertises et qui ne peut développer cette localité avec sa politique. Il y a eu des réalisations avec beaucoup de manquements que le coordonnateur du PLD And Suxali a soulevé notamment en terme de sécurité, d’inondations, d’emploi des jeunes dont il confirme avoir écris une lettre au chef de l’Etat Macky sur sa stratégie de pouvoir créer 100.000 emplois en six mois sur toute l’étendue du territoire. Il appelle aux autorités en place (Yeumbeul) d’être conscient de leurs faillites et de savoir partir par la grande porte.