Zator Mbaye, le dernier des mohicans

A part Moustapha Niasse, le Dr Malick Diop et le parlementaire Zator Mbaye, connaissez-vous encore d’autres militants de l’Afp ? Moi non.

Ces trois-là doivent être les meneurs de jeu de la formation politique mais aussi les principaux militants puisqu’on est tous incapable d’en citer d’autres. Mais pourquoi parler spécialement de Zator Mbaye ? Parce que c’est un double militant, un bon élève de l’Afp mais aussi un défenseur sans reproche de tout ce qui touche de près ou de loin l’Apr et ses satellites.

Plus qu’un progressiste ordinaire, il n’hésite pas à squatter toute la semaine les chaînes de télé pour défendre son père et ses amis. Il n’hésite pas non plus à se bagarrer avec n’importe quel contacteur pour faire prévaloir des droits jusqu’à user les cordes de l’indéfendable. Evidemment cela lui vaut parfois quelques mésaventures comme quand il croise quelques experts électoraux comme Cheikh Guèye, le maire de Dieuppeul-Derklé. Mais cela ne lui décourage pas pour autant.

Zator c’est l’onde de surface. Ce n’est pas la langue de fond politique. Mais comme on ne lui demande pas plus, eh bien au nom de la galère, il sera toujours un militant comme on en fabrique maintenant de façon industrielle.

Cébé