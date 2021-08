Zéro admis à Diaz Schooll : Les précisons de l’IA de Pikine-Guédiawaye

L’affaire Diaz Schooll continue de défrayer la polémique. Prés de cent (100) candidats au Brevet de fin d’études moyennes (Bfem), zéro (0) admis. L’inspecteur Académie de Pikine Guédiawaye explique ce qui s’est réellement passé. Quatre (4) parmi les candidats ont été interpellés pour tricherie et les autres ont boudé en soutien à leurs camarades.

“La lettre de contestation qui circule sur les réseaux sociaux n’a pas été déposée au niveau des services de l’IA“, lit-on dans le document, qui précise que “55 candidats sont inscrits pour cette école privée, dont 04 absents et 07 n’ayant pas terminé l’examen (parmi ces 07 candidats, 04 ont été pris en flagrant délit de tricherie et mis à la disposition de la police et 03 ont abandonné) donc 44 ont composé sur toutes les épreuves et aucun de ses candidats n’a eu la moyenne requise pour passer au second tour du Bfem“.