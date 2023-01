Ziguinchor : Le président de l’amicale des étudiants attaqué par deux individus

Le président du Mouvement des élèves et étudiants pour le développement de Ziguinchor (Meedz) a été victime d’une agression. Mamadou Badji a été agressé par deux hommes qui étaient en moto aux environs de 2 heures du matin. Le président de l’amicale revenait de la 54 en provenance de Kandialang. Il venait tout juste de déposer la secrétaire du mouvement chez elle avant de regagner sa demeure. Mamadou Badji aurait reçu plusieurs coups et des blessures comme vous pouvez le constater sur ces images. Il a été hospitalisé au service d’urgence de l’hôpital régional Ziguinchor. Le président du Meedz et ses camarades ont initié trois manifestations dont un concert de casseroles à Ziguinchor Ils réclament au maire Ousmane Sonko le paiement de subventions et le renouvellement de leur bail de location à Dakar

