Emploi : 1 928 entreprises ouvertes contre 155 fermetures

Le ministre de la Fonction publique et du Travail, Olivier Boucal, a dressé un bilan exhaustif de l’année 2025. Il a souligné, une hausse « record » des contrats signés et une gestion « record » des litiges sociaux. Selon lui, le marché de l’emploi affiche des indicateurs en nette progression.

Selon le ministre, 1 928 établissements ont ouvert ou réouvert leurs portes sur l’ensemble du territoire national. Cette vitalité économique a permis de générer 10 386 nouveaux emplois, soit une moyenne de 5 emplois par structure.

Toutefois, le secteur n’est pas exempt de difficultés, « 155 fermetures ont été enregistrées, entraînant la perte de 880 postes ». Malgré ces défaillances, la balance reste largement excédentaire, confirmant une résilience du tissu économique.

L’un des chiffres les plus marquants de cette déclaration concerne la sécurisation juridique de l’emploi. « 77 870 contrats de travail ont été visés par les inspections du travail et la sécurité sociale en 2025. Un bond significatif comparé aux 61 000 contrats enregistrés en 2024 », a-t-il fait savoir lors de son passage sur la Rts.

Par ailleurs, « 1 024 travailleurs » ont été officiellement recensés sous le statut de travailleurs déplacés (hors résidence habituelle).

Avec seulement 100 inspecteurs et contrôleurs pour tout le pays, le travail de terrain a été intense. Plus de « 11 810 manquements » ont été notifiés par les services du ministère. Ces contrôles ont débouché sur : « 122 mises en demeure et 9 procès-verbaux d’infraction ».

Le Ministre a tenu à préciser la nature de ces manquements : « Il ne s’agit pas seulement de licenciements. Beaucoup d’entreprises ne respectent pas leurs obligations contractuelles ou sociales. Lorsque la conciliation échoue, le dossier est transmis au tribunal », a rappelé Olivier Boucal.

Grâce à la médiation de l’inspection du travail, « 9 492 909 691 FCFA ont été versés à 2 914 travailleurs » dans le cadre de ruptures de contrat à l’amiable.

Ces départs négociés évitent des procédures judiciaires longues et coûteuses pour les deux parties. Enfin, sur les « 68 conflits collectifs recensés durant l’année, 50% ont été réglés par voie de médiation », a-t-il révélé.